※経済指標 主な発表はなし ※発言・ニュース ＊ベッセント財務長官 ・関税は消費者への課税ではない。 ・われわれは住宅購入の危機を継承した。 ・住宅ローン金利は大幅な低下を経験。 ・米国はバランスシートを活用しアルゼンチンを安定化。 ・アルゼンチン向けスワップラインですでに利益を計上。 ・アルゼンチン向け信用枠の引き出し額は僅か。 ＊ブリーデン英中銀副総裁 ・ステӦ