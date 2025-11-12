【U18日清食品トップリーグ2025男子】福岡第一高等学校 51ー95 鳥取城北高等学校（11月8日／早水公園体育文化センター）【映像】リングが壊れそう…アリーナ騒然の豪快ダンク鳥取城北高等学校（鳥取）の高校3年生Cのハロルド・アズカが、衝撃の豪快ダンクを決めた。インターハイ初優勝に導いた留学生のパワフルプレーにファンたちは驚きの声を上げている。11月8日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代