売上高を拡大させるとともに平均年収も増加した日本製鉄（撮影：梅谷秀司）【ランキングを全部見る】｢本当に年収が上がった企業TOP200物価高騰が続いているものの、給与の伸びはそれほどでもないという人も少なくないだろう。政府による賃上げ要請などもあり、企業への給与引き上げの圧力は高まっているが、果たして企業はどれくらいの賃上げをしてきたのか。平均年収を比較する際に、直近の平均年収や前年比の増減額だけを見てい