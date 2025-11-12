【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月12日の日本テレビ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は、King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）や氣志團の綾小路 翔らをゲストに迎え、「アルバイトはつらいよ大賞」を届ける。 ■綾小路 翔の意外なバイト先も明らかに 高橋は毎週土曜放送の『キントレ』（関東ローカル）で様々なアルバイトに挑戦しており、「本当に自分は社会性がな