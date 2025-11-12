何でも論破してくる人が「ワークライフバランスが大事だから休みの日は充電すべきですよね？」と言ってきたら、言い返したくなる。そんなあなたに薦めたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・