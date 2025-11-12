12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万1110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては267.07円高。出来高は6880枚だった。 TOPIX先物期近は3344.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.92ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51110 -506880 日経225