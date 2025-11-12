勤務していた会社の取引先リストを転職先に不正に持ち出したとして元社員の男や転職先の会社代表ら4人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたのは引っ越し業者の仲介サービスなどを展開する株式会社「リベロ」元社員の古吉裕太容疑者（37）と、人材派遣などを行う株式会社「ビズリンク」代表の早川健容疑者（53）、社員の河村宏樹容疑者（44）と鷹野哲生容疑者（50）の4人です。捜査関係者