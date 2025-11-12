「有力馬次走報」（１１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆マイルＣＳ（２３日・京都）に登録のあるカンチェンジュンガ（牡５歳、栗東・庄野）は、藤岡佑と新コンビを組む。同じく登録のあるエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦）は福島記念（２２日・福島）が本線だが、ハンデが重ければマイルＣＳに出走する可能性もある。