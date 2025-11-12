「ＰＯＧ２歳馬特選情報（１１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉京王杯２歳Ｓを制したダイヤモンドノット（牡、福永）は、状態に問題がなければ朝日杯ＦＳ（１２月２１日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。８日に京都で新馬勝ちしたコスモレッド（牝、北出）は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）へ。僚馬でファンタジ