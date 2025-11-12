ソフトバンクは11日、栗原陵矢内野手（29）が兵庫県尼崎市内の病院で「右第5腰椎仙椎椎間板ヘルニア」の手術を受けたと発表した。競技復帰まで2〜3カ月の見込み。11年目の今季は右脇腹を痛めるなど故障に苦しんだ。80試合出場にどまり、打率・267、8本塁打、40打点をマーク。レギュラーシーズン最終盤に調子を上げ、9・10月度の月間MVPを受賞したが、日本ハムとのCSファイナルS、阪神との日本シリーズはいずれも打率1割台と精