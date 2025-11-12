「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１５日、京都）ムチを置き、早くも１年と８カ月。調教師として第二の人生を歩んでいる開業１年目の秋山真一郎調教師（４６）＝栗東＝が、アイガーリーとともに若駒の登竜門・デイリー杯２歳Ｓへ挑む。８月のＣＢＣ賞（テイエムリステッド）に続き２度目の重賞挑戦。手綱を取るのは大先輩であり、尊敬してやまない武豊だ。今年の３月２２日。開業から４戦目となる３歳未勝利戦をバッケンレコード