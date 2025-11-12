今年のダービー馬で前走の凱旋門賞は１４着だったクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）が１１日午後、放牧先のＮＦしがらきから栗東トレセンに帰厩した。担当の間宮助手は「いつも通りですね。またちょっと大きくなった気がします」と笑みを浮かべた。今後はジャパンＣ（３０日・東京）を目標に調整される。「木曜（１３日）に（北村）友一で追い切って、今週と来週の感じで決めると思います」と話した。態勢が整わない