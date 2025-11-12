「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）エリザベス女王杯の歴史を振り返ると、９８年、９９年メジロドーベル、０３年、０４年アドマイヤグルーヴ、１０年、１１年スノーフェアリー、１９年、２０年ラッキーライラックとリピーターが活躍しており、過去のレース実績が反映されやすいＧ１だ。今回が４度目の参戦となるライラックは、２２年の２着が最高着順で前述馬とケースは違うものの、過去３回のレースで質の高いレース