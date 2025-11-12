「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）エリザベス女王杯の歴史を振り返ると、９８年、９９年メジロドーベル、０３年、０４年アドマイヤグルーヴ、１０年、１１年スノーフェアリー、１９年、２０年ラッキーライラックとリピーターが活躍しており、過去のレース実績が反映されやすいＧ１だ。メンバーレベルが高かった新潟記念で４着に好走したシンリョクカ。１１日はパートナーの木幡初が騎乗して、美浦ダートコースで軽