引っ越し手配代行会社の社長らが、ライバル社の顧客情報を不正に持ち出したとして逮捕されました。引っ越し手配の代行サービスなどを提供する「ビズリンク」の社長・早川健容疑者（53）と社員の古吉祐太容疑者（37）らは、同業他社「リベロ」の顧客情報リストを不正に持ち出した疑いが持たれています。古吉容疑者は、「リベロ」で働いていた2024年11月、IDやパスワードを入力しないと閲覧できない顧客情報リストを撮影し、「ビズリ