働いていると無責任な上司に振り回される事もある。過去の言動を棚に上げ、偉そうに振る舞う上司に反撃したというエピソードが寄せられた。サービス業で働く40代男性からの投稿で、今から十数年前のこと。働いていた店舗で、店長が電話で親会社にこう訴えていたという。「こんな大変な所にいたくない。給料下がってもいいから、他の店舗に異動させて」当時働いていた店舗では、親会社から派遣されてきた社員が店長になるのが慣例だ