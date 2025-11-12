今日12日(水)の日中は穏やかに晴れる所が多いでしょう。今朝は東京・八王子や名古屋など関東甲信や東海を中心に今シーズン一番の冷え込みとなっている所があり、関東甲信から九州の都市部でも裏地付きトレンチコートや冬コートが欲しいくらいです。お出かけ用の上着選びは服装指数などを参考になさってください。今日12日日中は穏やかに晴れる所が多い今日12日(水)、冬型の気圧配置が次第に緩み、日本付近は広く高気圧に覆われる