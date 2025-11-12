人間関係は、ささいなすれ違いから終わりを迎えることもある。投稿を寄せた50代女性（宮城県）もまさにそんな経験をした。今から10年以上前、職場の同僚と絶縁したという。その同僚とは、「毎日一緒にお昼」を食べるほどの仲だった。ある時、友人が入院したが「（本人から）教えてもらえず、周りから聞いてお見舞いに行った」そう。まさか、このお見舞いが絶縁のきっかけになるとは思ってもいなかっただろう。（文：境井佑茉）「な