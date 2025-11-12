応募時に確認したら問題ないと言われたのに、いざ面接に行くと違った――。まさに「話が違う」と言いたくなるようなこともあるようだ。関東地方の40代女性が調剤薬局の事務職を受けたときのこと。「面接を申し込みの時に『事務の資格、持ってないのですが大丈夫ですか？』と聞いたら『大丈夫ですよ』と言ってた」資格不問を確認でき、女性は安心して面接に向かったことだろう。しかし、実際に面接を受けると……。（文：境井佑茉）