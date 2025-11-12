採用面接は、応募者がその企業を見極める場でもある。投稿を寄せた愛知県の50代女性（エンジニア／年収450万円）は、とあるソフトの使用経験者として面接を受けた際に、不快な思いをしたと明かした。「面接官であった社員は見下し、かつ威圧的オーラ全開の態度」この高圧的な態度は、面接の始めから終わりまで続いた。（文：境井佑茉）「椅子が傾斜できる角度までのけぞる姿勢でした」面接は、質疑に始まりソフトの使用の実技まで