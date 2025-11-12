上々の滑り出しをみせたスイッチ2。好調の持続力が問われる（撮影：梅谷秀司）【図表でみる】任天堂の業績推移。スイッチ2が貢献し大幅な増収へ「スイッチ2のビジネスは、早期に力強い土台を形成しつつある」任天堂は11月4日、2026年3月期中間決算の発表と併せて、通期業績予想を上方修正した。売上高は1兆9000億円から2兆2500億円（前期比93.1％増）に、営業利益は3200億円から3700億円（同30.9％増）にそれぞれ増額した。牽引役