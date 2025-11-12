侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が楽天・藤平尚真投手（２７）とともに発起人となり、“吉兆”の投手会を１０日夜に実現させた。世界一に輝いた２３年ＷＢＣの前にも開催された縁起ものの決起集会では、来年３月のＷＢＣへ国内組からの選出ラッシュを誓い合うとともに、東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向け結束を強めた。ＷＢＣ連覇に向け、国内組の投手陣