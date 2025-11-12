楽天の辰己涼介外野手（２８）が１１日、今季取得した国内ＦＡ権行使の手続きを行った。期限最終日に書類を提出し、ギリギリのタイミングで決断した。今季年俸は非公表も推定１億円以上で、人的補償が発生するＢランクとみられる。楽天モバイルで取材に応じ、「総合的に判断した。野球がうまくなりたいとか必要としてくれるチームがあるかとか、行使した上で考えたい」と話した。メジャー挑戦への意欲があり、ポスティングシステ