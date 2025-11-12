ワールドシリーズ（WS）連覇を果たした、MLBのロサンゼルス・ドジャース。そのWSで3勝を挙げ、MVPに輝いた山本由伸の人気が止まることを知らない。驚きの活躍を見せた彼のインスタグラムのフォロワー数が、爆増しているのだ。【写真】ドジャース選手の家族一行に映り込んだ「NIki」らしき女性ファンの心を掴んだ山本の“漢気”11月10日時点で、山本のフォロワー数は209万人をマーク。大谷翔平のライバルであり“ナンバーワンス