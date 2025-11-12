左から山善のキューブ型加湿器「KSF-S34」、ダイニチのハイブリッド式「HD-LX1025」、シロカの加熱超音波式加湿器「SD-5HC151」（筆者撮影）【写真を見る】人気３タイプのフィルターやトレイのお手入れ方法は？乾燥する季節やエアコン使用時には、室内の湿度管理が快適さを左右する。湿度を適切に保つことで乾燥しにくくなり、体感温度も上がる。そんな湿度を上げるための加湿器は、超音波式・気化式・スチーム式・ハイブリッド式