常松はカブスとのマイナー契約を「前向きに検討」しているという(C)産経新聞社「ゴールドマン・サックス内定辞退」というパワーワードに、野球ファンだけではなく、一般の人々も強い関心を寄せました。慶大の4番も務めた右の強打者・常松広太郎外野手が下した決断です。米国で育った帰国子女でもある常松は、慶応湘南藤沢高校から慶大野球部に入部し、長打力に磨きをかけました。