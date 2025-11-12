中日残留を自身のSNSでも報告した柳裕也(C)産経新聞社保有していた国内フリーエージェント（FA）権を行使せず、中日残留を決めた柳裕也が11月11日、自身のインスタグラムを更新。「来年からもドラゴンズで頑張ります」と竜の絵文字を添え、ファンに報告した。【写真】中日残留の柳裕也が投稿した細川成也との破顔2ショットを見る熟考を重ねての決断。10月下旬には、プライベートの問題が週刊誌に取り沙汰され、夫人がSNSを通じ