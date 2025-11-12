三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第101回は、部活動と受験勉強の両立について考える。志望校合格者が持つ「2つの特徴」東京大学現役合格を目指す早瀬菜緒は、夏休みに入り図書館で自習を始め、同じく東大合格を目指す大場隼人と出会う。大場は夏前まで野球部に所属しており、ニュースにも取り上げられた有名