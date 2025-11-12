日本での歴史にフォーカスをあてた特別仕立てジャガー・ランドローバー・ジャパンは2025年10月29日、四輪駆動車「ディフェンダー」の日本限定特別仕様車「CLASSIC DEFENDER WORKS V8 MUROMACHI EDITION（クラシック・ディフェンダー・ワークス・V8・ムロマチ・エディション）」の受注を開始したと発表しました。販売台数はわずか2台で、「90」と「110」にそれぞれ1台ずつが割り当てられています。一体どのようなクルマなのでし