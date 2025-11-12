10日、インド首都ニューデリーの爆発現場付近に集まる人たち。動画の一部（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インドの首都ニューデリーで多数が死傷した車の爆発で、地元メディアは11日、現場で検出されたものと同じ化学物質が、捜査当局に別件で拘束された医師宅で大量に押収されていたと報じた。爆薬に使われる硝酸アンモニウムだという。車を運転していたのは別の医師で、当局は複数の医師が関与した疑いがあるとみて調べ