½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Á¿ðÊæ¡Ê35¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¿Á¿ðÊæ¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡ØFinale¡ÙÈ¯ÇäËø¤¢¤È..17Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÇò¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¡£Íè·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ÎÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¿åÃå»Ñ¤ÇÉ¨¤òÊú¤¨¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢º½ÉÍ¤Ç¤Î²«¿§¤¤¥Ó¥­¥Ë¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤â