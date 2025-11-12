11日夜、福岡市でアパートの一室を焼く火事がありました。男女3人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。警察と消防によりますと、11日夜9時半ごろ、福岡市早良区南庄で「4階建ての建物の1階から出火。」と、この建物に住む男性から消防に通報がありました。火はアパートの1室を焼き、1時間あまりで消し止められましたが、火元の1階の部屋に住む83歳の男性が頭にやけどを負い、その上の一室に住む4