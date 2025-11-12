セルヴォークから、数量限定の新作アイシャドウ「エクスプレッシヴ アイズ EX04」が登場♡2025年12月12日(金)より全国発売、9,350円（税込）。穏やかなミュートカラー9色が、光を透かしてまぶたに静かな陰影を描き、大人の洗練された目もとを演出します。植物由来オイル高配合で、軽やかに伸び、しなやかな強さと透明感を重ねられる特別なアイテムです♪ 静かに彩るミュートカラー9色 EX04