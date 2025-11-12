カンボジアの拠点で特殊詐欺のかけ子をしていたとして日本人29人が逮捕された事件で、このうち男5人が別の特殊詐欺の疑いなどで再逮捕されました。警察によりますと、矢嶋和夫容疑者(52)ら男5人は今年2月、他の者と共謀して福岡県警の警察官などになりすまし、カンボジアの拠点から茨城県の女性(36)にウソの電話をかけ、現金3140万円をだまし取った疑いで再逮捕されました。警察は5人の認否を明らかにしていません。一方、