ポンド円は２０３円付近での推移となっている。英雇用統計を受けて一時２０２．３５円付近まで急速に下落していたが、円安の動きは根強く、２０３円台に一時戻す場面も見られた。ポンド円は２１日線でサポートされており、底堅さは堅持されている状態。 エコノミストは、ポンドが直面する重大リスクは２０２９年に極右政党のリフォームＵＫが選挙で勝利する可能性だと述べている。同党は現在世論調査でトップに