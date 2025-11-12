NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4116.30（-5.70-0.14%） 金１２月限は反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測や米上院のつなぎ予算案可決を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、買いが一巡し、もみ合いとなった。日中取引では、時間外取引の高値を突破できず、短期筋の利食い売りが出て軟調となった。 MINKABU PRESS