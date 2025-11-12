サリー・カークランドさん＝2008年（AP＝共同）サリー・カークランドさん（米俳優）AP通信などによると、11日、米カリフォルニア州パームスプリングズのホスピスで死去、84歳。1941年、ニューヨーク生まれ。モデルから転身し、舞台やテレビなどで活躍。200本以上の映画に出演し、1987年の映画「アンナ」でゴールデン・グローブ賞主演女優賞を受賞したほか、米アカデミー賞にもノミネートされた。（共同）