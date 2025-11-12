ドイツの研究機関が世界各国の気象リスクについて分析した結果、日本の気象リスクの指数が去年の100位から34位に跳ね上がりました。ドイツの研究機関「ジャーマンウォッチ」は毎年、気候変動対策を話し合う国連の会議「COP」の開催にあわせて、世界各国の気象リスクを分析しランキング形式で発表しています。その2025年版が日本時間のきょう公開され、去年1年間の気象による人的被害と経済的被害に基づくランキングで日本は34位と