三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第7話に新納慎也がゲスト出演する。 参考：天海祐希、香取慎吾、新納慎也ら、三谷幸喜新作ミュージカル『新宿発8時15分』出演決定 本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。 三谷の舞台にも数々出演している