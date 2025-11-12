◇プロボクシング54・5キロ契約8回戦岡聖 TKO 1回2分50秒ジラワット・プロムマー（2025年11月11日後楽園ホール）大橋ジムのホープ・岡がデビューから2連続初回KO勝ちで2連勝を飾った。右アッパーでダウンを奪うと、再開後にも強烈な右を浴びせ試合を終わらせた。42秒で勝利した初戦に続き一瞬で決着がついたこの日も複雑な表情を浮かべながら「勝ったら次につながる」と安堵（あんど）。23年に国体（現国スポ）で優