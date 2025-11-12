サッカー日本代表は合宿2日目の11日、全26選手がそろって千葉市内で調整した。“飛び級”で初招集された大型FW後藤啓介（20＝シントトロイデン）も合流。28年ロサンゼルス五輪世代ながら、“下克上”で26年W杯北中米大会のメンバー入りを目指すことを誓った。FWで日本史上最年少W杯メンバー誕生へ、まずは93年Jリーグ開幕以降で最年少となるデビュー弾でアピールする。存在感もビッグだった。初練習は室内で軽めの調整だったが