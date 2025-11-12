巨人・阿部監督が長嶋茂雄さんの功績を称え来季から新設される「長嶋茂雄賞」に言及。秋季キャンプを行う東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで「ずっと語り継がれる方だと思うので」と話した。走攻守での活躍だけでなく、ファンを魅了した点も選考基準となるため「選ぶ人の方が大変。難しい」と推察。「ファンに感動を与えられる選手がプロ」と巨人から選出されることを願った。