「セリーヌ（CELINE）」が、2026年スプリングコレクションのポップアップストア「Pop Up ‘Vivienne’ Printemps 2026」を伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催する。会期は11月19日から25日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップでは、新アーティスティックディレクター マイケル・ライダー（Michael Rider）によるファーストコレクションから、象徴的なアイテムを多数展開する。また、ポップアップ限定アイテムも用