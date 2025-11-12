黒澤明監督の映画「影武者」「乱」や小林正樹監督の「人間の條件」シリーズなどに主演した俳優、仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが8日午前0時25分、肺炎のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。葬儀は関係者で行う。お別れの会は予定していない。長年、劇団「無名塾」も主宰し役所広司（69）らを育てた。今年6月まで舞台に立ち、最後まで現役を貫いた役者人生だった。映画界と演劇界を自在に横