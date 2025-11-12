DeNAの森原は国内FA権を行使せず残留。球団を通じ「この街、このチームとともにさらに上を目指したい。挑戦者、成長者として日々精進します」とコメントした。今季は前年に発症した右肩の違和感を引きずり出遅れたが、終盤は存在感を示し30試合に登板し、0勝2敗、11ホールド、防御率2・57だった。