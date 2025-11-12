今季国内FA権を取得したロッテ・藤岡は権利を行使せず、残留することを決めた。主将を務めた今季は右肘の故障もあって102試合の出場で打率・256、4本塁打、25打点。チームは最下位に沈んだ。「今年は本当に悔しい思いをした一年」と振り返り「来年こそは優勝して、いつも熱い応援をしてくださるファンに喜んでもらえるようなシーズンにしたい」とサブロー新監督で臨む来季に視線を向けた。