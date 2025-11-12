巨人の中川が今季取得した国内FA権を行使せず、残留することを発表した。10年目の今季は開幕2軍スタートも、チーム最多の63試合に登板して2勝4敗の防御率2・24。勝ちパターンの一角を担い、ブルペンを支えた。秋季キャンプへの参加は免除されているが、連日、ジャイアンツ球場で汗を流してすでに来季へ向けて始動している。