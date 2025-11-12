■ユニチカ 247円(+50円、+25.4％) ストップ高 ユニチカ [東証Ｐ]がストップ高。同社は11日午前11時、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。これまで未定としていた経常利益予想は60億円（前期比27.8％増）とした。9月中間期の経常増益が大幅な増益となったことも相まって、材料視されたようだ。未定としていた通期の売上高予想は1100億円（同13.0％減）とした。最終損益