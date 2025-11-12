ポスティングシステムでのメジャー挑戦が決まった西武・今井が、早くもドジャース・大谷との対決に闘志を燃やした。「凄く楽しみ。世界中が認めている選手。そういう打者から三振を取ってみたい。そういう選手にどうやって勝っていくかが、これから僕がやっていくことだと思う」と目を輝かせた。この日は埼玉県所沢市の球団施設で汗を流した。今井が新人だった17年は大谷の日本ハム最終年。翌18年に自身が1軍デビューした時に