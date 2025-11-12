サッカー日本代表は合宿2日目の11日、全26選手がそろって千葉市内で調整した。MF久保建英（24）は年内最後の代表活動に間に合わせ、第2次森保政権で唯一の皆勤賞（国際Aマッチウイークに限る）を継続した。左足首の痛みが再発し、先月のブラジル戦後は公式戦3試合連続欠場。合流直前の7日エルチェ戦で先発復帰を果たし、「少なくともブラジル戦の前よりは全然いい」と復調をアピールした。ガーナは22年6月の前回対戦でA代表